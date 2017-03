Südwestpfalz: Kreisverwaltung nachmittags geschlossen

Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:59 Uhr

Wegen einer Personalversammlung hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz einschließlich der Zulassungsstelle am Mittwoch, 8. März, ab 14 Uhr geschlossen. Dies gilt sowohl für die Abteilungen im Hauptgebäude in Pirmasens am Unteren Sommerwaldweg als auch für das Kommunale Jobcenter im Banana-Building in Pirmasens sowie dessen Außenstellen in Dahn und Zweibrücken und die Außenstelle der Abteilung Gesundheitswesen in Zweibrücken. Vormittags gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Die Recyclinghöfe im Landkreis haben an diesem Tag bereits ab 12 Uhr geschlossen.

Quelle: Kreisverwaltung Südwestpfalz