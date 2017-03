Südwestpfalz: „Die Wahl der passenden Rechtsform“

Pressemeldung vom 20. März 2017, 15:54 Uhr

Der Referent Marco Weimer von Thomas Maier & Partner, Steuerberater, Rechtsanwalt in Dahn erläutert in einem Impulsvortrag, wie man die richtige Rechtsform für sein Unternehmen findet. Der Vortrag aus der Reihe „Erfolgreich gründen“ für Existenzgründer und Jungunternehmer findet am Mittwoch, 5. April, ab 18.30 Uhr in der Raiffeisen- und Volksbank in Dahn, Pestalozzistraße 14, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Marco Weimer geht auf die wesentlichen Gesellschafterformen und die Struktur des Gesellschaftsrechts ein und verdeutlicht die Unterschiede zwischen Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Einzelunternehmern. Dabei erläutert er die Vor- und Nachteile der einzelnen Gesellschaftsformen, beispielsweise was Haftung, Vertretung, steuerliche Aspekte, aber auch die Pflichten angeht. Nach dem Vortrag beantwortet Marco Weimer gerne individuelle Fragen. Bei „Erfolgreich gründen“ handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz und der Wirtschaftsförderung Zweibrücken im Rahmen der Standortinitiative SüdWestPfalz. Experten liefern nützliches Praxiswissen für angehende Unternehmer und Selbstständige. In den nächsten Monaten werden weitere Themen behandelt wie zum Beispiel Finanzierung, Marketing und Kundengewinnung, Formalitäten und Versicherungen sowie Buchführung und Steuern. Anmeldeschluss ist der 1. April. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06331/809-139, per Mail an info@wfg-suedwestpfalz.de oder direkt online unter www.wfg-suedwestpfalz.de/impulsvortraege.

Quelle: Kreisverwaltung Südwestpfalz