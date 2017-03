Mayen: Jahreshauptversammlung des Deutsch-Französischen Freundschaftskreises

Pressemeldung vom 15. März 2017, 16:05 Uhr

Am Freitag, den 17. März, 19:00 Uhr lädt der Deutsch-Französische Freundschaftskreis alle Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung in das Restaurant Dalmacija in Mayen ein. Die Tagesordnung umfaßt u.a. den Geschäfts- und Kassenbericht von Vorstand und Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahl eines Kassierers/Kassiererin. Ebenso wird es einen Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorschau auf die geplanten Aktivitäten in diesem Jahr geben. Wegen der besonderen Bedeutung der Neuwahl des Kassierers freut sich der Vorstand über eine möglichst zahlreiche Beteiligung.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen