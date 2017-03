Mayen: Informationsbroschüre „L(i)ebenswertes Mayen“ neu aufgelegt

Pressemeldung vom 14. März 2017, 16:22 Uhr

Weiss-Verlag und Stadtverwaltung arbeiten erfolgreich zusammen Mayen. Die informative und beliebte Broschüre „L(i)ebenswertes Mayen“ wurde von der Stadtverwaltung Mayen und dem Weiss-Verlag neu aufgelegt. In diesen Tagen konnten Mediaberater Peter Georg Wilden und Verkaufsleiter Andreas Persie vom Weiss-Verlag die druckfrischen Broschüren an Oberbürgermeister Wolfgang Treis und Pressesprecherin Jasmin Franz übergeben. Oberbürgermeister Treis freute sich: „Ich bin begeistert von der attraktiven Neuauflage, die unsere Gäste und Neubürger über alles Wissenswerte in Mayen informiert.“

„Ich bin dem Weiss-Verlag sehr dankbar, dass sie die Broschüre wieder gemeinsam mit uns auf den Weg gebracht haben und uns so die Möglichkeit eröffnen das liebens- und lebenswerte Mayen auf eine attraktive Weise zu präsentieren“, so Treis weiter.

Die Broschüre „L(i)ebenswertes Mayen“ wird bereits zum 8. Mal vom Weiss-Verlag in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung aufgelegt. Die Stadt lieferte textliche Inhalte und Fotos, der Weiss-Verlag kümmerte sich um Layout, Druck und die Akquise der Werbekunden.

Die Broschüren sind bei der Stadtverwaltung Mayen an verschiedenen Stellen im Rathaus, insbesondere an der Zentrale, aber auch in der Tourist-Information im Alten Rathaus ausgelegt.

Die Broschüre ist selbstverständlich für alle Interessierten kostenlos.

Sie informiert unter anderem über Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in Mayen sowie über Schul- und Freizeitangebote in der Eifelstadt. Natürlich fehlen auch die Adressen wichtiger Einrichtungen wie Schulen, Behörden, der Ärzte vor Ort oder der Mayener Vereine nicht.

Quelle: Stadtverwaltung Mayen