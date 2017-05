Lahnstein: Tal toTal wird in Lahnstein eröffnet

Pressemeldung vom 30. Mai 2017, 14:14 Uhr

Eigentlich hatte der autofreie Raderlebnistag Tal toTal schon im letzten Jahr seinen 25. Geburtstag feiern sollen, alles war organisiert für die offizielle Feier in der „Geburtsstadt“ Lahnstein. Ministerpräsidentin Dreyer, Ex-Ministerpräsident Rudolf Scharping und viele weitere Ehrengäste waren geladen. Wegen der vorausgegangenen Unwetter, Überschwemmungen und Erdrutschen entlang der Strecke fiel der Tag jedoch buchstäblich ins Wasser. Jetzt soll die Jubiläumsfeier an gleicher Ort und Stelle, nämlich in Lahnstein auf dem Gelände von Maximilians Brauwiesen, nachgeholt werden.

„Das Programm steht und wir hoffen natürlich auf schönes Wetter und viele Gäste“, so Petra Bückner, von der städtischen Touristinformation, die die Veranstaltung vor Ort betreut. Neben Oberbürgermeister Peter Labonte hat auch Rudolf Scharping, der den Raderlebnistag für das Mittelrheintal seinerzeit ins Leben gerufen hat, wieder zugesagt.

Am Sonntag, den 25. Juni, von 10 bis 18 Uhr können Radfahrer, Inlineskater, Handbiker und Co. durch das Welterbe rollen. Die B 42 ist von Lahnstein bis Rüdesheim und die B 9 von Koblenz bis Bingen für den Autoverkehr gesperrt. Zum Silberjubiläum bietet die Köln-Düsseldorfer Schifffahrtslinie ein Sonderticket an diesem Tag an. Eine einfache Fahrt im KD-Streckennetz Koblenz – Rüdesheim kostet 15 Euro inklusive Fahrradzuschlag. Die Strecke kann beliebig gewählt werden. Es gelten die normalen Abfahrtszeiten gemäß den aushängenden Fahrplänen. „Die KD fungiert in diesem Jahr als Logistikpartner von Tal toTal. Die Radler können zwischen Koblenz und Rüdesheim an einer beliebigen KD-Anlegestelle ein- und wieder aussteigen. Das Sonderticket ist an jedem KD-Ticketschalter erhältlich, so zum Beispiel in Oberlahnstein am Anleger am Martinsschloss“, informiert Bückner.

Um 11 Uhr beginnt die offizielle Eröffnungsveranstaltung in Lahnstein bei Maximilians Brauwiesen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Band „Meldoy Drift“ und Uli Valnion, der das „Tal toTal Lied“ singt, begleiten musikalisch. Nähere Informationen und Programmhefte sind unter anderem bei der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz erhältlich und über www.tal-total.de abrufbar.

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, den offiziellen Startschuss mitzuerleben und sich im Anschluss auf die Strecke zu begeben.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein