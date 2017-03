Lahnstein: Stormy Monday

Pressemeldung vom 16. März 2017, 15:48 Uhr

Mit seinen gerade einmal 23 Jahren ist Krissy Matthews im Lahnsteiner Jukz schon ein „alter Bekannter“. Schon mit drei Jahren stand er zusammen mit seinem Vater auf der Bühne, mit 8 Jahren bekam er die erste elektrische Gitarre und mit 12 Jahren holt ihn John Mayall mit auf die Bühne – so begann seine Karriere.

Mittlerweile hat Krissy in ganz Europa und mit zahlreichen Größen des Blues gespielt. So war er unter anderem in England, Schottland, Wales, Norwegen, Schweden, Dänemark, Italien und Polen unterwegs. Im Jugendkulturzentrum Lahnstein hat er auch schon zweimal gespielt und hat eine begeisterte Fangemeinde hinterlassen. Noch im Januar war er mit der Hamburg Blues Band im Hahn und jetzt gastiert er mit seinem Trio beim Stormy Monday in Lahnstein.

Montag, 3. April 2017, Wilhelmstr.59 Einlass: 19 Uhr Beginn: 20 Uhr Eintritt: 7 Euro

Weitere Informationen erfährt man unter 02621/50604 oder jukz@lahnstein.de

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein