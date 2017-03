Lahnstein: Lulo Reinhardt’s Acoustic Lounge mit Daniel Stelter im Jukz Lahnstein

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:25 Uhr

Beim letztjährigen Lulo Reinhardt Gitarrenfestival hat er das Publikum zu stehenden Ovationen veranlasst und nichts anderes darf man erwarten, wenn er mit Lulo Reinhardt im Duo am Freitag, den 17. März, im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum zu hören sein wird.

Mit seinem unnachahmlichen, unaufgeregten und doch einprägsamen Stil hat Daniel Stelter sich schon längst einen Namen in der deutschen Jazz-Szene gemacht. Als Solo-Künstler veröffentlicht Stelter immer wieder Gitarrenstücke, die sich irgendwo zwischen Klassik, Jazz und folkloristischen Einflüssen einreihen, wie beispielsweise auf dem ZYX Sampler „world of acoustic guitars“. Er war gerade mit dem Weltstar Al Jarreau auf Tour und ist in 2017 unter anderem mit Xavier Naidoo unterwegs. Rechtzeitig Karten sichern, denn es wird garantiert ein besonderes Erlebnis!

Wann: Freitag, 17. März 2017 Wo: Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstr. 59 Einlass: 19:30 Uhr Beginn: 20:30 Uhr Eintritt: 16 € VVK / 18 € AK Karten: 02621 50604 und jukz@lahnstein.de

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein