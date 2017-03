Lahnstein: Baumaßnahmen der DB Netz AG

Pressemeldung vom 20. März 2017, 14:31 Uhr

Die DB Netz AG führt Gleisbaumaßnahmen durch, die aus betrieblichen Gründen in der Nachtzeit durchgeführt werden müssen.

Dadurch kann es in der Nacht von Sonntag, den 2. April 2017, auf Montag, den 3. April 2017, im Bereich des Bahnhofs in Oberlahnstein zu Lärmbelästigungen kommen. Auch im Bereich des Niederlahnsteiner Bahnhofes kann es in der Nacht von Montag, den 3. April 2017, auf Dienstag, den 4. April 2017, etwas lauter werden, da auch hier Arbeiten an den Gleisen durchgeführt werden.

Die beauftragten Unternehmen sind jedoch bemüht, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein