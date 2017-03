Lahnstein: Basteln zum Frühlingsbeginn in der Stadtbücherei Lahnstein

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:48 Uhr

Eines der klassischen Frühlingsmotive ist das Huhn. Da liegt es auf der Hand, dass das Lahnsteiner Büchereimaskottchen Hilde mit von der Partie sein will, wenn ihresgleichen gebastelt wird. Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren können am Mittwoch, den 19. April 2017, von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz nach Herzenslust für den Frühling und das anstehende Osterfest basteln. Der Unkostenbeitrag beträgt 4 Euro.

Anmeldungen werden ab sofort unter der Telefonnummer 02621 914292, per E-Mail an buecherei@lahnstein.de oder direkt vor Ort entgegengenommen.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein