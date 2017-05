Koblenz: Teilbereiche der Ausländerbehörde im Juni teilw. geschlossen

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:55 Uhr



Auf Grund einer internen Veranstaltung bleiben Teilbereiche der Ausländerbehörde im Juni an folgenden Terminen geschlossen:

– Das Sachgebiet ?Asylangelegenheiten? bleibt am Freitag, 09.06.2017 ganztägig geschlossen.

– Das Sachgebiet ?Visa und EU-Aufenthalt? bleibt am Mittwoch, 14.06.2017 nachmittags und am Freitag, 16.06.2017 ganztägig geschlossen.

Ansonsten sind außer an den genannten Schließungsterminen die Sachgebiete zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.



Quelle: Stadtverwaltung Koblenz