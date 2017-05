Koblenz: Spende Bücher für einen guten Zweck

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:33 Uhr

Entlasten Sie Ihre Bücherregale – Spenden Sie Ihre Bücher für einen guten Zweck

Im Mai findet in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes der traditionelle Bücherflohmarkt des Fördervereins Lesen und Buch statt. Wenn Sie gut erhaltene Bücher spenden möchten, können Sie diese von Mittwoch, 10.5.2017 bis zum 17.5.2017 in der Stadtbibliothek zu den normalen Öffnungszeiten abgeben. Der Erlös geht an Projekte zur Leseförderung und dient der Unterstützung der Stadtbibliothek Koblenz.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz