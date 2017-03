Koblenz: Schnittkurs für Obstbäume

Pressemeldung vom 13. März 2017, 15:36 Uhr

Die Waldökostation des Umweltamtes lädt zu einem Schnittkurs am Mittwoch, 15. März ein. Hierbei können Interessierte an einem Obstbaumpflegeeinsatz am Remstecken teilnehmen. Treffpunkt ist um 16.00 Uhr im Schulungsraum der Waldökostation am Remstecken.

Obstwiesen sind ein wertvoller Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Die Mehrzahl der noch am Rande der Dörfer vorhandenen Obstwiesen sind durch Baumaßnahmen oder andere Eingriffe gefährdet. Ohne eine laufende Betreuung, Pflege und Bewirtschaftung sind diese typischen Kulturbiotope auf Dauer nicht zu erhalten.

Bei der zweieinhalbstündigen Veranstaltung wird an Jung- und Altbäumen der Erziehungs-/ Erhaltungsschnitt demonstriert und auf weitere wichtige Pflegemaßnahmen hingewiesen.

Eine Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz