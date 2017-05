Koblenz: Pfingsten: Leerung der Braunen Tonnen für Biomüll verlegt

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 15:53 Uhr

Aufgrund des Feiertages Pfingstmontag, am 05.06.2017 erfolgt die Entleerung der Bioabfallgefäße in der ganzen 23. Kalenderwoche einen Tag später als üblich. Die Braunen Tonnen der Montagsreviere werden dienstags geleert, die Braunen Tonnen der Dienstagsreviere mittwochs usw.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass die Braunen Tonnen am geänderten Abfuhrtag morgens bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sein müssen.

Dort wo betriebsbedingt keine Braunen Tonnen für Biomüll aufgestellt werden konnten, sind die Grauen Tonnen von der Nachverlegung betroffen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kommunalen Servicebetrieb Koblenz – von den Abfallberatern unter Tel. 129-4518/-4519 – den Straßenmeistern unter Tel. 129-4512/4513 – oder ausführlich zum Nachlesen auf der Homepage des Betriebes www.servicebetrieb.koblenz.de unter Presseartikel.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz