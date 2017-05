Koblenz: Nachverlegung der Abfuhr der Braunen Tonnen/Biotonnen wegen Feiertag Christi Himmelfahrt

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 14:45 Uhr

Bedingt durch den Feiertag „Christi Himmelfahrt“ am Donnerstag, 25.05.2017 kommt es zur Nachverlegung der Abfuhr der Braunen Tonnen/Biotonnen in den Donnerstags- und Freitagsrevieren in der Stadt Koblenz. Darauf weist der Kommunale Servicebetrieb Koblenz die Bürger und Betriebe der Stadt Koblenz hin.

Die Braunen Tonnen/Biotonnen der Donnerstagsreviere werden freitags und die der Freitagsreviere samstags entleert. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bürger darauf zu achten, dass die Braunen Tonnen/Biotonnen in diesen Revieren bei den Nachverlegungen rechtzeitig bis 6.00 Uhr morgens am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein müssen (bei Vorstelldienst).

Wo aus betriebstechnischen Gründen keine Braunen Tonnen/Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Grauen Tonnen/Restabfallgroßbehälter in den Donnerstags- und Freitagsrevieren von der Nachverlegung betroffen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kommunalen Servicebetrieb Koblenz – von den Abfallberatern unter Tel. 129-4518/-4519 – oder ausführlich zum Nachlesen auf der Homepage des Betriebes www.servicebetrieb.koblenz.de

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz