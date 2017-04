Koblenz: Muttertagsgeschichte in der StadtBibliothek

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:38 Uhr

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 4. Mai 2017, wieder alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Auf dem Programm steht eine Bilderbuchgeschichte zum Thema Muttertag. Marienkäfer Minchen hat in der Käferschule wundervolle Papierblumen als Geschenk für ihre Mama gebastelt. Doch auf dem Heimweg knickt der Wind sie alle um! Da ist guter Rat teuer. Was die anderen Tiere wohl ihren Müttern zum Muttertag schenken? Schließlich hat Minchen eine Idee.

Wie die Geschichte weitergeht, erfährt man ab 16.00 Uhr. Anschließend wird passend zum Thema gebastelt. Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz