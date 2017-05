Koblenz: Kräuterexkursionen im Stadtwald

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 13:16 Uhr

Gleich zwei Kräuterexkursionen bietet die Waldökostation des Umweltamtes in der nächsten Woche an. Am Dienstag, 16. Mai von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr und am Freitag, 19. Mai von 14.00 bis 18.00 Uhr werden jeweils bei einem Kräuterspaziergang durch Wald, Wiese und Kräutergarten verschiedene Pflanzen vorgestellt. Beim Sammeln und Bestimmen der Kräuter erfährt man neben spannenden Geschichten auch einiges über deren Verwendungsmöglichkeiten und deren Zubereitung in der Küche. Anmeldung beim Umweltamt unter (0261) 129 1502 oder Umweltamt@Stadt.Koblenz.de. Treffpunkt ist die Waldökostation am Remstecken.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz