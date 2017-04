Koblenz: Kochkurse an der vhs-Koblenz: „vhs ganz lecker!“

Pressemeldung vom 19. April 2017, 14:59 Uhr

Lateinamerikanische Küche Das Besondere der lateinamerikanischen Küche sind die verschiedenen Kartoffelsorten und der Quinoa, der sogenannte Reis der Inkas. Die Teilnehmer erfahren mehr über dieses besondere Lebensmittel ohne Stärke. An diesem Abend wird ein typisch lateinamerikanisches Mittagsmenü zubereitet, unter anderem mit Quinoa-Suppe und Humintas. Bitte Schürze und Getränke mitbringen! Termin: Mi., 03.05.2017, 18:00-21:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740. Und übrigens: Die vhs sucht KochdozentInnen!

Indisches „Street Food“ An diesem Abend werden Gerichte gekocht, die in Indien in sogenannten Dhabbas (Straßen-Imbisse) verkauft werden. Die Teilnehmer kommen mit auf die Reise und bereiten viele Kleinigkeiten wie z. B. Samosa (gefüllte Teigtaschen), Chole Bhatura (Brot mit Kichererbsen) und Paneer Pakora (Käse in Teig gebacken) zu. Bitte Schürze und Getränke nicht vergessen! Termin: Mo., 08.05.2017, 18:00-21:00 Uhr Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6 Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740. Und übrigens: Die vhs sucht KochdozentInnen!

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz