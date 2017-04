Koblenz: Gulisastraße ist Thema im Ortsbeirat

Pressemeldung vom 19. April 2017, 14:14 Uhr

Der Ortsbeirat in Güls beschäftigt sich am Dienstag, 25. April 2017, um 20.00 Uhr in der Pfarrbegegnungsstätte (Pastor Busenbender Straße) mit der Gulisastraße. Baudezernent Bert Flöck wird über die geplanten Verkehrsregelungen informieren. Interessierte sind bei der öffentlichen Sitzung willkommen.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz