Pressemeldung vom 20. April 2017, 16:08 Uhr

Alltagsintegrierte Sprachförderung – Fortbildung für Sprachförderkräfte

Die Bedeutsamkeit sprachlicher Kompetenzen bei Kindern gilt heute als eine der wichtigsten Grundlagen für deren Bildungschancen in Schule und Beruf. So findet die Aneignung der Welt ganz wesentlich durch das Medium Sprache statt.

Das Seminar richtet sich an Sprachexpert/innen/Sprachförderkräfte in einer KiTa oder pädagogische Fachkräfte, die sich für die Umsetzung einer alltagsintegrierten sprachlichen Bildung und zusätzlichen sprachlichen Förderung interessieren. Die Teilnehmenden erwartet in diesem Seminar eine Mischung aus der Aktivierung ihres Vorwissens und der Erweiterung ihrer Kenntnisse zum Thema Literacy in der Kindertagesstätte. Literacy ist ein Konzept, welches die Lese- und Schreibkompetenz in der frühen Kindheit umfasst und dabei die kindliche Auseinandersetzung mit der bestehenden Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur einer Gesellschaft einschließt. Das Seminar wird durch einen fachlichen Vortrag, Kleingruppenarbeit und Stationen-Gespräche lebendig gestaltet. Die Teilnehmenden erhalten Literatur-, Bilderbuch-, Spiel- und Methodenvorschläge für die eigene Praxis.

Termin: Fr., 05.05.2017, 09:00-16:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Verkaufsrhethorik – 6 Stufen zum Erfolg

Die Teilnehmer werden fähig sein, mit dem 6-Stufenplan EUROPA© alles zu verkaufen: Eine Geschäftsidee, ein Führungs- und Motivationskonzept, ein Programm im Verein – und natürlich auch ein Verkaufsprodukt. Der Kurs beginnt gleich mit der Übung „Verkauf einer Ferienreise im Reisebüro“. – Einfach? – Abwarten!

Was in nur einem Tag erreicht wird:

* Redeangst? – Fast weg!

* Die Zuhörer kommen mit ihrer Meinung – und gehen mit meiner aus dem Raum

* Strukturierung einer Überzeugungsrede nach sechs psychologischen Stufen (EUROPA©)

* Gewinnen und Überzeugen der Zuhörer – Sprechdenken ohne Manuskript!

Zielgruppe: Jedermann und Jedefrau mit und ohne Rede-Erfahrung.

Termin: Sa., 06.05.2017, 09:00-18:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Imagearbeit für den Beruf – Sich präsentieren mit Charisma und Können

In diesem Kurs wird die Wahrnehmung für das eigene Auftreten sensibilisiert. Mit schauspielerischen Mitteln „schüren“ die Teilnehmenden ihr persönliches Trainingspaket, um sich engagiert, souverän und sympathisch darstellen zu können.

Inhalte:

– Der erste Eindruck

– Mit Charisma und Stimme wirken

– Gestische Klarheit und Sicherheit verinnerlichen

– Mit bewusster Blickführung Kontakt schaffen und halten

– Durchspielen von Alltagssituationen mit der Kamera.

Termin: Sa., 06.05.2017, 10:00-17:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Erfolgreiche Bewerbung

Dieses Seminar beschäftigt sich mit den verschiedenen Elementen des Bewerbungsprozesses: Den notwendigen Vorbereitungen, dem Schreiben von Lebensläufen, dem Umgang mit Antragsformularen etc. Wer sich für einen Job, für Lehrstellen, Praktika oder Studiengänge bewirbt, kann durch die Beachtung zahlreicher Details die Erfolgschancen erhöhen. Im Seminar erfahren die Teilnehmenden, wie sie die Sichtweise von Personalsachbearbeitern besser verstehen und wie sie durch Analyse der Stellenanzeige herausfinden können, was konkret gesucht wird. Die Teilnehmenden können lernen, wie sie ein genaueres Verständnis für die eigenen Fähigkeiten erlangen und sie können Erkenntnisse darüber gewinnen, was sie einem Unternehmen bieten können. Schließlich wird ein Blick darauf geworfen, wie die Chancen durch positives Schreiben gefördert und die Persönlichkeit in optimales Licht gerückt werden kann. Gerne können bereits vorhandene Lebensläufe, Anschreiben, Ausschreibungen usw. mitgebracht werden.

Termin: Sa., 13.05.2017, 10:00-16:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Menschen führen – ohne Druck möglich?

Haben Sie das Zeug erfolgreich zu führen: Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen und Empathie? Viele Vorgesetzte besitzen die ersten beiden Eigenschaften, aber sie sind nicht erfolgreich. Ihre Mitarbeiter verweigern sich, kündigen innerlich.

Erfahren Sie im Seminar, wie wir Menschen seelisch „ticken“. Lernen Sie, Ihre eigenen Gefühle und die der Mitarbeiter zu „managen“.

Und wenn Sie das authentisch können, werden Ihre Leute für Sie durch’s Feuer gehen.

Zielgruppe: Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter als ihr größtes Potenzial ansehen.

Termin: Sa., 29.04.2017, 09:00-18:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Auf den Punkt gebracht ? erfolgreicher texten

Wer offene Worte zu klaren Sätzen fügt und starke Sätze zur deutlichen Botschaft, sichert sich einen Vorsprung in Alltag und Beruf.

E-Mails, Briefe und das Verfassen verschiedener anderer Texte wie z. B. Protokolle, Produktbeschreibungen, Präsentationen gehören zu Ihrem Aufgabenprofil?

Dann kann Sie dieses Seminar auf vielfältige Weise unterstützen:

– Klar und verständlich schreiben

– Zeitgemäß formulieren

– Mit gut gewählten Schlüsselwörtern Interesse wecken

– Missverständnisse meiden

Gerne können Sie eigene Textbeispiele mitbringen, die wir gemeinsam optimieren.

Termin: Sa., 29.04.2017, 10:00-16:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Erfolgreiches Stressmanagement im Arbeitsalltag – Balance statt Burnout

Mit den steigenden Anforderungen im Beruf und im Alltag nimmt auch der Stresspegel immer weiter zu.

In diesem Workshop identifizieren Sie Ihre persönlichen Stressfaktoren und entwickeln individuelle Strategien, um Belastungen erfolgreich zu bewältigen und leistungsfähig zu bleiben. Sie lernen alternative Handlungsweisen kennen, die Ihnen helfen Ihren eigenen Weg zu finden und mit Energie und Leichtigkeit in die Balance zu kommen.

Themen:

– Was ist Stress und wie wirkt er sich aus?

– Welcher Stresstyp bin ich?

– Welche ?Notprogramme? helfen bei Stress?

– Methoden zur Entspannung und Achtsamkeit

– Erarbeitung individueller Ziele für den Alltag.

Sie erhalten durch Übungen zur Stressbewältigung, zur Entspannung und zur Zielfindung zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, um im Alltag positiv zu bestehen.

Ihr Zusatznutzen: Der 3-Monats-Erfolgs-Check.

Sie setzen sich Ziele, die Sie direkt im Alltag umsetzen wollen. Nach drei Monaten erfolgt per E-Mail-Kontakt ein Feedback mit der Trainerin.

Termin: Sa., 29.04.2017, 10:00-17:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz