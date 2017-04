Koblenz: Bürgerinformation zum Gehwegbau in der Anderbachstraße

Pressemeldung vom 19. April 2017, 14:13 Uhr

Am Montag, 24. April, 18 Uhr, in der Grundschule Rübenach informiert Baudezernent Bert Flöck zusammen mit Vertretern des Tiefbauamtes über den geplanten Gehwegausbau in der Anderbachstraße. Die Anderbachstraße hat derzeit keine Trennung der Verkehrsarten und soll zu Erhöhung der Verkehrssicherheit einen 2 m breiten Gehweg an der Westseite erhalten.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz