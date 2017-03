Koblenz: Bauwerksprüfung Stützwand im Blindtal

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:52 Uhr

Im Rahmen der turnusmäßigen Bauwerksprüfungen des Tiefbauamtes wird am Dienstag, 14. März 2017, die bergseitige Stützwand im unteren Blindtal im Bereich des Geländes des Deutschen Alpenvereins untersucht. Hierfür muss in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr die Straße Blindtal in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt über den Klausenbergweg / Arzheimer Schanze. Jeweils am Bücker Platz und der Einmündung am Pelzer Weg werden entsprechende Hinweisschilder mit dem Vermerk „Anlieger frei bis Baustelle“ aufgestellt

Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz bittet sowohl die betroffenen Anlieger, als auch die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz