Koblenz: Angelika Kallwass zu Gast im Forum Confluentes

Pressemeldung vom 14. März 2017, 15:28 Uhr

Am Donnerstag, 16. März 2017 ist Angelika Kallwass zu Gast im Forum Confluentes in Koblenz. Bekannt wurde die Dipl. Psychologin vor allem durch die Fernsehsendung „Zwei bei Kallwass“. Auch als Autorin hat sie sich einen Namen gemacht. Ihr Buch ?Was am Ende zählt. Mein Umgang mit dem Tod? befasst sich mit dem Tod, seinen Folgen und der Trauer um die Verstorbenen. Sie verbindet ihre persönlichen Geschichten mit profundem psychologischem Rat und hilft so, mit dem Verlust fertig zu werden und mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Foyer des Forum Confluentes. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek Koblenz (2. OG) für 5 Euro zu erwerben. Weitere Infos erhalten Sie telefonisch: 0261/ 129 1051 oder im Internet: www.frauen.koblenz.de

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz