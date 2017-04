Koblenz: Aktionen zur Europäischen Jugendwoche 2017

Pressemeldung vom 27. April 2017, 13:41 Uhr

Eurodesk und JUGEND für Europa veranstalten bundesweite Aktionen zur Europäischen Jugendwoche 2017

Vom 1. bis zum 7. Mai 2017 findet in 33 Ländern Europas zum achten Mal die Europäische Jugendwoche statt. Angesichts der politischen Großwetterlage geht es in diesem Jahr mehr denn je darum, die Solidarität und das soziale Engagement junger Menschen in Europa hervorzuheben und zu würdigen, über Möglichkeiten des EU-Austausch-programms Erasmus+ zu informieren und jungen Menschen zuzuhören, wie sie sich eine zukünftige EU-Jugendpolitik vorstellen.

In Deutschland organisieren die lokalen Eurodesk-Servicestellen sowie EuroPeers zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen.

Quelle: Stadtverwaltung Koblenz