Kaiserslautern: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:18 Uhr

Gut 130 interessierte Bürgerinnen und Bürger wohnten der Informationsveranstaltung bei, zu der Baudezernent Peter Kiefer am letzten Donnerstag in Dansenberg eingeladen hatte. Mit ähnlich großem Interesse rechnet der Beigeordnete auch für die kommende Bürgerversammlung in Siegelbach, die am Mittwoch, 8. März um 19 Uhr für die dortigen Grundstückseigentümerinnen und ?eigentümer anberaumt ist. ?Mit gutem Erfolg hatten wir bereits in den letzten vier Jahren das System der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge in den Ortsbezirken Erfenbach, Morlautern und Hohenecken eingeführt. Für das nun anstehende nächste Bauprogramm der Jahre 2018 bis 2021 wollen wir das Modell auch in Dansenberg und in Siegelbach einführen, wofür aber noch der endgültige Beschluss im Ortsbeirat und im Bauausschuss herbeigeführt werden muss?, erklärt Kiefer.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern