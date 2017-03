Kaiserslautern: Vorverkauf für die Lange Nacht der Kultur 2017 startet

Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:45 Uhr

Am 24. Juni ist es zum 16. Mal wieder soweit. Hunderte von aktiven Künstlern, aus der Stadt und der Region, aber auch von weiter her, bieten an über 30 Spielorten der Stadt über 150 Programmpunkte. Alle Sparten kulturellen Schaffens sind vertreten, Gesang, Musik, Tanz, Bildende Kunst, Darstellung und Performance, Fotografie und Experimentelles ? mit Sicherheit ist für jeden etwas Interessantes, Überraschendes, Spannendes und Anregendes dabei. Die großen Kultureinrichtungen beteiligen sich ebenso wie Vereine, Künstler und Gruppen der freien Szene, Profis und Amateure gemeinsam und auf Augenhöhe. Startschuss ist bereits am Nachmittag auf der großen Open-Air-Bühne der ZukunftsRegion Westpfalz und RPR1 am Stiftsplatz, dann geht es die ganze Nacht in der Stadt drinnen und draußen rund, bis irgendwann am frühen Morgen ein ?harter Kern? den schon traditionellen ?Chillout? in der Fruchthalle genießt. Erstmals dabei sind das Atelier Gouil & Bellenbaum, die Gemeinschaftsunterkunft Post, das Atelier Friedenstraße, und auch das eindrucksvolle Pfaff-Casino wird erstmals geöffnet und bespielt. Auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters gibt es wieder ein reichhaltiges Programm, in der Kammgarn unter anderem die ?Nuit de la Chanson Spéciale?, in den Kirchen gibt es Musik und Videokunst, im Museum Pfalzgalerie kann man mit den Ohren sehen, im Studio des SWR werden die 30er Jahre kritisch und musikalisch beleuchtet, auch der Japanische Garten wird wieder leuchten.

Höhepunkte in der Fruchthalle werden unter anderem folgende Auftritte sein: Die preisgekrönte Flüchtlingsband ?Shaian? spielt aus ihrem aktuellen Programm. Der international renommierte Blues- und Boogie-Pianist Gottfried Böttger stellt gemeinsam mit der in Kaiserslautern lebenden klassischen Konzertpianistin Sachiko Furuhata-Kersting an zwei Flügeln sein Projekt ?Blue Beethoven? vor. Außerdem tritt der gefeierte ?Literatur-Comedian? Tim Boltz auf. Ein weiterer ?Top-Act? in der Fruchthalle ist die Berliner Liedermacherin Dota Kehr mit ihrer Band. All dies ist nur möglich durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden sowie die Unterstützung durch die regionale Wirtschaft.

Preise: 10 ? bis 14 ?

Nur an den Abendkassen: Familienticket: 30 ? ?Late-Night-Tarif? ab 0.00 Uhr: 6 ?

Die Eintrittsarmbändchen berechtigen zum Eintritt in alle Veranstaltungshäuser und -orte. An manchen Orten ist der Eintritt frei.

Vorverkaufsstellen: Tourist-Information Pop Shop (Rheinpfalz-Card nicht akzeptiert) Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern Pfalztheater Japanischer Garten ?buchhandlung blaue blume? (Rheinpfalz-Card nicht akzeptiert) Thalia (Rheinpfalz-Card nicht akzeptiert) Tanzschule Marquardt Galerie Gouil & Bellenbaum VHS

Quelle: Stadt Kaiserslautern