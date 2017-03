Kaiserslautern: Vortrag: Aufstieg und Herausforderungen des Populismus‘ in Europa und den USA

Pressemeldung vom 20. März 2017, 16:01 Uhr

Am 22. März 2017 um 18 Uhr lädt die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalzgemeinsam mit dem Europa Direkt Informationszentrums Kaiserslautern ein zu einem Vortrag über den Aufstieg und die Herausforderungen des Populismus‘ in Europa und den USA. Ort der Veranstaltung ist die Atlantische Akademie in der Lauterstr.2, 67657 Kaiserslautern.

Der Erfolg von populistischen Bewegungen, Kandidaten und Parteien in Europa und den USA stellt westliche Demokratien vor neue innere Herausforderungen. Erfahrungen mit Bewegungen wie Pegida und Parteien wie der Alternative für Deutschland oder auch der Tea Party in den USA lassen die Frage aufkommen, inwiefern soziale Phänomene wie Ungleichheit, Unsicherheit und Polarisierung zu diesen Entwicklungen beitragen.

Dr. David Sirakov erklärt, worauf der Erfolg des Populismus fußt und wie es dadurch zu einer Präsidentschaft von Donald Trump oder dem großen Erfolg rechter Parteien in Europa kommen konnte.

In der Präsentation werden populistische Bewegungen, Parteien und Kandidaten vorgestellt und die erklärenden Faktoren in vergleichender Perspektive thematisiert.

Bei Interesse, melden Sie sich bitte bei der Atlantischen Akademie unter info@atlantische-akademie.de oder 0631/366100 für den Vortrag an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Information finden sie unter http://www.atlantische-akademie.de/populismus/

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern