Kaiserslautern: Stadt beim Firmenlauf dabei!

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 13:50 Uhr

Am 18. Mai ist Firmenlauf und natürlich ist auch die Stadtverwaltung wieder mit einem eigenen Team am Start. 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei, die vor Ort Flagge zeigen werden für die Bewerbung der Stadt beim Bitkomwettbewerb. Oberbürgermeister Weichel, der am Donnerstag den Startschuss geben und das Zieleinlaufband halten wird, gefällt’s. Verstärkt wird das städtische Team übrigens durch fünf Läuferinnen und Läufer aus Japan. Fünf Mitglieder der Bürgergruppe aus der Partnerstadt Bunkyo-Ku, die nächste Woche in Kaiserslautern zu Gast sein wird, haben sich spontan bereit erklärt, mitzulaufen, darunter Oberbürgermeister Hironobu Narisawa.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern