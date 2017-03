Kaiserslautern: Rock’n Horror

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:59 Uhr

Randy Diamond ist der Stargast beim ersten Konzert außer der Reihe 2017 am Samstag, 04. März, 20:00 Uhr, in der Fruchthalle mit der „Piano Soul Bar and Friends“.

Nach dem großen Erfolg von ?Bluesbrothers & Soulgirls? im November 2015 sind ?Piano Soul Bar and Friends? am 04.03.2017 mit einem weiteren Highlight in der Fruchthalle in Kaiserslautern zu erleben. ?Piano Soul Bar?, das sind Günter Werno und Andy Kuntz, präsentieren an diesem Abend zusammen mit namhaften Gastmusikern das neue Programm ?The Rocky Horror late night show?. Stargast wird der Musicalstar Randy Diamond sein. Das Motto des Abends ist Programm und lässt neben den bekannten Highlights der Kultshow viel Raum für musikalische Überraschungen. Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Event der Extraklasse.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316; im Pop Shop Kaiserslautern, Tel. 0631 64725; Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 70), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit ?ticketdirect? über www.eventim.de . Auch telefonische Bestellungen sind möglich. Die Karten gehen Ihnen dann per Post zu.

Quelle: Stadt Kaiserslautern