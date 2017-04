Kaiserslautern: Lange Nacht der Kultur 2017

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:04 Uhr

Datum und Ort: Donnerstag, 11. Mai 2017, 11:00 Uhr, Fruchthalle Kaiserslautern, Roter Saal

Anlass: Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt und Dr. Christoph Dammann, Direktor des Referats Kultur der Stadt Kaiserslautern, laden im Vorfeld der Langen Nacht der Kultur 2017 zu einem Pressegespräch ein. Vorgestellt werden das Gesamtprogramm mit über 150 Programmpunkten, seine Highlights sowie einige Neuerungen. Die Kaiserslauterner Großveranstaltung ist am 24. Juni mit mehr als 500 Künstlerinnen und Künstlern an über 30 Orten in der Innenstadt zu erleben.

Anwesende: – Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin und Kulturdezernentin der Stadt Kaiserslautern – Dr. Christoph Dammann, Direktor des Referats Kultur der Stadt Kaiserslautern – Vertreterinnen und Vertreter der Partnerinstitutionen und Sponsoren

Quelle: Stadt Kaiserslautern