Kaiserslautern: Freunde der Freibadsaison dürfen sich auf baldige Erfrischung freuen

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:08 Uhr

Noch lassen die frühlingshaften Temperaturen auf sich warten, doch in den beiden städtischen Freibädern Waschmühle und Warmfreibad laufen die letzten Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auf Hochtouren, um die Freibadsaison demnächst einzuläuten. Vorab startet bereits am Donnerstag, 11. Mai, und am Freitag, 12. Mai, der Vorverkauf der Saisonkarten. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr haben dafür die Kassenhäuschen der beiden Freibäder geöffnet. Die Preise bleiben unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern