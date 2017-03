Kaiserslautern: Citymanagement mit neuem Bürgerbüro am Stiftsplatz

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:35 Uhr

Im Rahmen des Frühlingsmarktes „Lautern blüht auf“ eröffnet am 18. März das städtische Citymanagement am Stiftsplatz 2 (Eingang seitlich des „Café am Markt“) sein neues Bürgerbüro. Hier können sich zukünftig Bürgerinnen und Bürger, Immobilieneigentümer, Händler und Interessierte mit Fragen, Vorschlägen und Ideen direkt an das Team des Citymanagement wenden.

Am 18. März hat das Büro von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, bei einem Glas Sekt die Teammitglieder des Citymanagement kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher können sich zudem über die für „Lautern blüht auf“ traditionellen Primeln erfreuen, die an alle Gäste kostenlos ausgegeben werden.

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern