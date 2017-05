Idar-Oberstein: Wo bleibt das Badewetter?

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 13:41 Uhr

Im Naturbad Staden sind die Vorbereitungen für die neue Saison abgeschlossen und die Anlage ist bereit für die Badegäste. Allein – es fehlt an den entsprechenden Temperaturen. Die Anlage wurde auf Vordermann gebracht „Wir hatten eigentlich geplant, am Vatertag die Badesaison zu eröffnet“, erklärt Kerstin Cullmann, kaufmännische Leiterin der Stadtwerke. Aber die langfristige Wetterprognose spricht dagegen: „16, 17 Grad Celsius sind für die 21. Kalenderwoche gemeldet, deutlich zu wenig für den Badebetrieb.“ Auch die aktuelle Wassertemperatur von 11 Grad Celsius lässt noch keine Sommergefühle aufkommen. Dabei liegt die Anlage im allerbesten Zustand dort. „Der Sandstrand wurde neu aufgebaut, die Pflanzenfilter geschnitten, etliche Ausbesserungsarbeiten – etwas am Raftingkanal – durchgeführt, das Beachvolleyballfeld hergerichtet, Umkleidekabinen und sanitäre Anlagen gereinigt“, zählt Cullmann die erledigten Arbeiten auf. Neue Kasse, neues Kiosk Gegenüber dem Vorjahr gibt es einige Veränderungen. Das Naturbad hat eine neue Kassenanlage bekommen; es ist die gleiche, wie sie auch im Hallenbad verwendet wird. Daher können zukünftig die Geldwertkarten und Gutscheine, mit denen die Badegäste einen Rabatt auf die Eintrittspreise erhalten, in beiden Einrichtungen verwendet werden. Dafür fallen die bisher für das Naturbad erhältlichen Zehnerkarten weg. Ansonsten bleiben die Eintrittspreise jedoch unverändert. Aber beim Catering gibt es eine Neuerung: Die Stadtwerke betreiben den Kiosk zukünftig selbst. Das Personal, das normalerweise das Bistro im Hallenbad managt, wechselt bei gutem Wetter ins Freibad. Im Angebot sind alkoholfreie Getränke, kleine Snacks und Eis. Außerdem werden verschiedene Badeartikel verkauft. Aber damit das alles zum Tragen kommt, müssten endlich Sonnenschein und höhere Temperaturen Einzug halten. Bis es soweit ist, können die Badegäste das warme Wasser im Hallenbad genießen. Das bleibt übrigens auch während der Sommermonate geöffnet.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein