Idar-Oberstein: Powerkids sind jetzt fit in Erster Hilfe

Pressemeldung vom 20. März 2017, 14:24 Uhr

In der Kita Göttschied wurden die Powerkids, die zukünftigen Schulkinder, in je zwei Stunden von Isabelle Stützel vom DRK Kreisverband Birkenfeld e.V. spielerisch an das Thema Erste Hilfe herangeführt. Ziel war es, den Kindern anhand von Gesprächen, Rollenspielen und praktischen Übungen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu vermitteln, um in Notsituationen entsprechend geistesgegenwärtig handeln zu können. Zusätzlich ging es auch darum, die Kinder zu sensibilisieren, auf verletzte und hilfsbedürftige Menschen zu achten und die nötige Erste Hilfe zu leisten. Während den praktischen Übungen kam auch die Handpuppe Paula zum Einsatz, die als Verletzte agierte. Dabei lernten die Kinder unter anderem, kleine Verbände anzulegen und einen Notruf abzusetzen. Durch ihr aktives Mitarbeiten waren sie sehr aufmerksam bei der Sache und zeigten großes Interesse und Freude an diesem Projekt. Dazu trug auch insbesondere der einfühlsame und kompetente Umgang von Isabelle Stützel mit den Kindern bei, die diese so zum Mitmachen motivierte. Hierfür gilt ihr ein besonderer Dank des Kita-Teams.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein