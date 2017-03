Idar-Oberstein: Magie mit Augenzwinkern für Kinder

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:01 Uhr

Am Sonntag, 23. April 2017, um 11 Uhr veranstalten der Magische Zirkel von Deutschland (MZvD) und das Stadtjugendamt im Stadttheater Idar-Oberstein eine Zaubershow für Kinder und Junggebliebene von 4 bis 99 Jahren. Zu sehen ist dabei der Kinderzauberkünstler Ted McKoy, einer der besten seiner Zunft. Die Zauberkunst von Ted McKoy entspricht nicht dem üblichen Klischee der Kinderzauberer. Mit seiner sympathischen Art und einem verschmitzten Augenzwinkern bringt er seine kleinen Zuschauer nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Lachen. Mit seinem niederländisch gefärbten Deutsch schafft der gebürtige Schotte eine tolle Mischung aus Zauberei und Unterhaltung, Verblüffung und Faszination. Wo kommen dann auf einmal nur die vielen Bonbons her? Wieso ist das grüne Tuch auf einmal rot – und plötzlich sogar ganz verschwunden? Dabei sind die Kinder nicht nur stille Zuschauer, sie dürfen bei Ted auch selbst mal den Zauberstab schwingen oder den passenden Zauberspruch aussuchen. McKoy ist aber nicht nur der Liebling der Kinder, sondern schafft es auch, die erwachsenen Zuschauer zu begeistern. Karten kosten im Vorverkauf 6,60 Euro und sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 8,50 Euro.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein