Idar-Oberstein: Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Pressemeldung vom 9. März 2017, 16:38 Uhr

In den Osterferien führt das Stadtjugendamt Idar-Oberstein wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche durch.

Die Wiederentdeckung des Zauberhaften Vom 10. bis 13. April 2017 findet in der Kunst- und Malschule in der Bahnhofstraße 3 ein Kunstworkshop unter dem Titel „Elfen, Elben und Engel“ statt. Hier können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren unter der künstlerischen Leitung von Nana Prestel im Modellieren, Zeichnen, Malen und Anfertigen von Mangas ausprobieren. Der Workshop findet je nach Altersgruppe halb- oder ganztags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, 9 bis 16 Uhr oder 14 bis 18 Uhr statt und wird in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Kunst- und Malschule e.V. Idar-Oberstein durchgeführt. Bei Bedarf wird in der Zeit vom 18. bis 21. April 2017 ein zusätzlicher Workshop angeboten.

Zauberwesen leben in einer Welt der Schönheit und Poesie. Oft haben Erwachsene die Eigenschaft, eine Realität jenseits des Alltäglichen zu schaffen, verloren. Doch die jungen Kursteilnehmer tauchen ein in eine phantastische Welt der Elfen, Elben, Engel, Trolle, Nymphen, Einhörner, Naturgeister, Wassermänner, Kobolde, Zwerge, Drachen und Lavafeen – und geben den Gestalten aus Märchen und Mythen ein konkretes Aussehen. Sie beschäftigen sich mit Sagen der Alten und Neuen Welt, aber auch mit Darstellungen in den neuen Medien und geben den Naturgeistern und Himmelswesen Form, Farbe, Charakter und Aussehen. Jeder Mensch ist von Natur aus kreativ, allerdings entwickeln viele ihr kreatives Potential kaum. Aber wie jedes Kind weiß: Kreativität zieht Feen und Elfen an. Der Kurs wird in alters- und kindgerechten Kleingruppen mit persönlicher Betreuung durchgeführt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich für halbtags auf 25 Euro, ganztags auf 35 Euro. Anmeldungen und nähere Informationen beim Stadtjugendamt, Sabine Moser und Sebastian Herzig, Telefon 06781/64-542 und -531, E-Mail jugendarbeit@idar-oberstein.de. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 9. April 2017. Angebote im JAM Neben der bereits angekündigten Fahrt zur Skatehalle Trier am Donnerstag, 20. April 2017, bietet der Jugendtreff am Markt noch zwei weitere Ferienaktionen an: Unter dem Motto „Style your JAM“ wird am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. April 2017, jeweils von 10 bis 15 Uhr der Jugendtreff mit selbstgebauten Blumenkästen verschönert. Dabei können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sägen, hämmern, schrauben und malen. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Beim Filmnachmittag am Freitag, 21. April 2017, von 16 bis 19 Uhr wird im JAM für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren zunächst ein Überraschungsfilm gezeigt, anschließend wird gemeinsam gebastelt. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Für die Teilnahme an den Aktionen ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen und nähere Informationen beim Jugendtreff am Markt, Telefon 06781/64475, E-Mail jugendtreff@idar-oberstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein