Idar-Oberstein: Europameister der Zauberkunst zu Gast

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:00 Uhr

Am Samstag, 22. April 2017, um 20 Uhr präsentieren der Magische Zirkel von Deutschland (MZvD) und das Stadtjugendamt Idar-Oberstein im Stadttheater eine Zaubergala mit nationalen und internationalen Stars der Zauberkunst. Zu Gast ist unter anderem Patrick Lehnen, der im Februar dieses Jahres bei den Zauber-Europameisterschaften im englischen Seebad Blackpool nicht nur den Titel in der Sparte Bühnenmagie errang, sondern mit der höchsten Punktzahl des gesamten Wettbewerbs auch den Grand Prix gewann und damit amtierender Europameister der Zauberkunst ist. Mit ihm stehen außerdem Jörg Alexander, das Zauberteam Flick-Flack, Magic Maxl, Charlie Caper, Magic Christian, Tigran Petosyan und Alexander Lehmann auf der Bühne.

Zauberkunst auf höchstem Niveau – dafür steht die magische Gala, die der MZvD und das Jugendamt bereits zum fünfzehnten Mal ausrichten. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt in diesem Jahr Alexander Lehmann. „Zaubern ohne Hasen“ ist das Motto des jungen, sympathischen Nürnbergers, der sich zwar von der klassischen Zauberkunst inspirieren lässt, diese aber vollkommen neu interpretiert. Er nimmt sich selbst nicht zu ernst und präsentiert seine innovativen Ideen mit frechem Humor. Jörg Alexander ist ein Magier der Worte. Er ist einer der Vorreiter und eine treibende Kraft der Geschichten-erzählenden Zauberkunst in Deutschland. Mit seinen magischen Geschichten und zauberhaften Erzählungen verbindet er Poesie und Magie, lässt die Zuschauer gleichzeitig träumen und staunen. Wenn Magie und Geschichten eine Verbindung eingehen, dann entsteht ein besonderer Zauber, der sowohl den Verstand als auch das Herz berührt. Das Zauberteam Flick-Flack steht seit mehr als 20 Jahren für faszinierende Großillusionen. Mit seiner neuen Show Phenomen begeistert das Duo das Publikum mit unvergesslichen Wundern. Verpackt in moderne Rhythmen, tänzerische Eleganz und mystische Kreativität entführen die mehrfachen deutschen Meister die Zuschauer auf eine Reise in das Land der Magie.

Beste Erinnerungen an die Showbühne im Stadttheater hat sicherlich der jüngste Künstler der diesjährigen Zaubergala, der erst 10 Jahre junge Magic Maxl. Das Nachwuchstalent nahm im Oktober 2016 an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Idar-Oberstein teil. Gleich bei seinem ersten Wettbewerb errang er den ersten Platz in der Sparte „Parlor Magic“ und ist somit amtierender Deutscher Jugendmeister in dieser Disziplin.

Charlie Caper war Sieger der schwedischen „Supertalent“-Version im Jahr 2009 und Vizeweltmeister der Straßenzauberei. Es ist schon unglaublich, wie er Deutsch spricht, ohne die Sprache zu kennen. Dazu zeigt der geniale Vagabund technisch perfekt seine unnachahmlichen Tricks, tanzt mit einer Stehlampe, für die er auch Kugeln schweben lässt, oder präsentiert ein Becherspiel, das er auf die wesentlichsten Effekte reduziert hat.

Der Wiener Magic Christian verzaubert seit vielen Jahren sein Publikum auf der ganzen Welt. Er ist dreimaliger Weltmeister und gilt als einer der erfolgreichsten Magier in Österreich und Deutschland. Wie kein anderer Zauberer unterhält Magic Christian sein Publikum mit Fingerfertigkeit und Wortwitz. Originelle Zaubereien, bei denen die Zuschauer mit einbezogen werden, lassen seine Vorstellungen zu unvergesslichen Erinnerungen werden.

Tigran Petosyan stammt aus einer wahren Magierdynastie. Schon seine Eltern Sos und Victoria verzauberten vor etlichen Jahren das Publikum der Zaubergala mit einer preisgekrönten Quick Change-Nummer, sein älterer Bruder Sos jr. trat ebenfalls bereits im Stadttheater auf. Und natürlich ist Tigran selbst in Idar-Oberstein kein Unbekannter. Er errang bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im vergangenen Jahr den Titel in der Sparte Manipulation und sicherte sich mit der punkthöchsten Darbietung den Grand Prix. Ein Höhepunkt der Zaubergala wird sicherlich der Auftritt von Patrick Lehnen sein. Seine bei der Europameisterschaft erstmals gezeigte Darbietung „Lamp-Act“ überraschte Publikum wie Jury gleichermaßen mit völlig neuartigen Effekten und schlug ein wie eine Bombe. Ein Gegenstand erwacht zum Leben und treibt ein zauberhaftes Spiel mit Lehnen – eine Darbietung voller Überraschungen, Humor und großer Emotionen. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, denn auch die Gäste der Zaubergala sollen ja noch staunen können.

Karten für die Zaubergala gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.ticket-regional.de. Sie kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 15,40 Euro, 17,60 Euro oder 19,80 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, 21 Euro oder 24 Euro.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein