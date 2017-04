Bingen am Rhein: KULTURHISTORISCHE FÜHRUNG „WO FRÜHER GLEISE LAGEN“

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:47 Uhr

Am Sonntag, dem 07. Mai 2017 startet um 15.00 Uhr am Stellwerk Mensch | Natur | Technik die nächste kulturhistorische Führung „Wo früher Gleise lagen“. Die Gäste erwartet im Park am Mäuseturm, dem Tor zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, ein 90minütiger Rundgang. Sie werden an Stationen und Original-Orte geleitet, welche die Ereignisse der Vergangenheit dieser Region eindrücklich wiedergeben. Dabei werden interessante und spannende Geschichten dieser historischen Stätten erzählt.

Die Führung ist kostenlos und ohne Anmeldung. Sie wird monatlich bis Oktober wiederholt.

Wer sich in die Millionen Jahre alte Geschichte der Region weiter vertiefen möchtet, erhält in der multimedialen Erlebnisausstellung des Stellwerks Mensch| Natur | Technik vielfältige Gelegenheiten. Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger erwarten Sie dort und führen auf Wunsch gerne durch die Ausstellung. Das Stellwerk hat immer dienstags bis sonntags von 11 – 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Montags ist Ruhetag außer an Feiertagen.

Weitere Informationen gibt die Stadtverwaltung Bingen, Umweltabteilung, umweltabteilung@bingen.de, 06721/184-134 (Mo. – Fr.). www.stellwerk-bingen.de.

Quelle: Bingen am Rhein