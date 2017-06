Bernkastel-Wittlich: Mit Stagefire zum Landesfinale reisen

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 11:50 Uhr

Nachdem sich die Band Stagefire der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich beim Regionalentscheid des Wettbewerbs „Music Power“ in Bad Kreuznach zusammen mit sieben anderen Bands für das Landesfinale in Kaiserslautern qualifiziert hat, besteht nun für Fans und Musikinteressierte die Möglichkeit mit den jungen Musikern im Bus mitzureisen und sie zu unterstützen. Der Wettbewerb des Landesverbandes der Musikschulen in Rheinland Pfalz findet am 24. Juni im Rahmen der „Lange Nacht der Kultur“ auf der RPR-Hauptbühne am Stiftsplatz in Kaiserslautern statt. Über 150 Live-Darbietungen aller Sparten auf 30 Bühnen werden präsentiert. Weitere Infos dazu auch unter www.kaiserslautern.de

Die Teilnahme von Stagefire am Wettbewerb wird vom Freundeskreis der Musikschule unterstützt, so dass die Mitfahrt nach Kaiserslautern für 15 Euro pro Person möglich ist. Abfahrt am 24. Juni, 12 Uhr am Parkplatz Norma-Markt, Buhnertstrasse 1, Hetzerath, Rückreise circa 22 Uhr. Anmeldung über Sabine Kuhnen, Tel.: 06508 1566, E-Mail: sabine.kuhnen@t-online.de.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich