Bernkastel-Wittlich: Internetseite des Landkreises wird mobil zugänglich

Pressemeldung vom 8. Mai 2017, 14:47 Uhr

Seit 1997 ist die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bereits unter der Adresse www.Bernkastel-Wittlich.de im Internet vertreten. Immer wieder wurde die Seite dem Nutzerverhalten angepasst und befindet sich bereits in der fünften Generation. Seit dem neuesten Umbau ist die Kreisseite nun auch ideal mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets erreichbar. Das sogenannte responsive Design passt sich unterschiedlichen Bildschirmgrößen an, Besucher mit mobilen Endgeräten können nun also auch aktuelle Informationen beziehen.

„Kommunikation wird immer mobiler und so war es auch für uns als kundenorientierte Verwaltung ein wichtiges Anliegen, dass die Bürger uns online nicht nur klassisch über ihre PCs erreichen, sondern auch von unterwegs“, erläutert Landrat Gregor Eibes den aktuellen Ausbau. Der technische Umbau wurde auch genutzt um die Seite optisch aufzuräumen. Mit einer klaren Navigationsstruktur, dynamischen Elementen und wechselnden Fotos aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich orientiert sich die Seite an den Sehgewohnheiten von Internetnutzern. Auch die Barrierearmut der Website ist herauszuheben: Durch die möglichen Änderungen an Kontrast und Schriftgröße innerhalb der Seite ist die Website für einen größeren Personenkreis ohne Probleme wahrnehmbar. Darüber hinaus war eine Aktualisierung des Content Management Systems Typo3 erforderlich um die Seite auch zukünftig gegen Angriffe von außen zu schützen und alle Funktionen der kostenfreien Software nutzen zu können.

Unterstützt wurde die Verwaltung bei der technischen und optischen Modernisierung von der Agentur „Die Netzwerkstatt“ aus Rendsburg. Die Netzwerkstatt hat bereits zahlreiche kommunale Internetauftritte umgesetzt wie beispielsweise die Seiten der Stadt Wittlich oder der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung erhielt die Agentur den Zuschlag für die Neugestaltung der Seite. Unter www.bernkastel-wittlich.de finden interessierte Besucher somit nun übersichtlich dargestellte Informationen der Kreisverwaltung zu den unterschiedlichsten Belangen: Neben Politik, Wirtschaft und Tourismus werden auch zum Landkreis und der Verwaltung selbst detaillierte Angaben gemacht.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich