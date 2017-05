Bernkastel-Wittlich: Ausleihe von Schulbüchern gegen Entgelt

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 14:56 Uhr

Den Schülern in den kreiseigenen Schulen wurden in den vergangenen Tagen Serienbriefe ausgehändigt, die Informationen zur Schulbuchausleihe sowie einen Freischaltcode für die Anmeldung zur Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe im Schuljahr 2017/18 enthalten. Die zukünftigen Fünftklässler erhalten den Brief zugesandt.

Eltern, andere Sorgeberechtigte oder volljährige Schüler müssen, wenn sie an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen wollen, ihre Bestellung der Lernmittel für das kommende Schuljahr, in der Zeit vom 22. Mai bis 9. Juni 2017 im Onlineportal www.lmf-online.rlp.de vornehmen.

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr ist auch erforderlich, wenn im laufenden Schuljahr bereits eine Teilnahme erfolgte.

Bei der Anmeldung muss die verbindliche Teilnahme an der Ausleihe gegen Entgelt für das kommende Schuljahr 2017/18 erklärt werden (Registrierung und Bestellung). Nach dem Fristablauf am 9. Juni 2017 können Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, der Grund der Verzögerung ist nachweislich nicht von den Anmeldenden zu vertreten.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich