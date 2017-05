Alzey- Worms: Musikinstrumentenvorstellung und Ballettaufführung der Kreismusikschule

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:41 Uhr

Am Samstag, 10.06.2017 lädt die Musikschule des Landkreises Alzey-Worms Eltern mit ihren Kindern zu einer Instrumenten-Lounge ein. Unter dem Motto „Kommen, Genießen, Ausprobieren und eine Freundschaft fürs Leben beginnen“ stellen Schülerinnen und Schüler in entspannter Atmosphäre in verschiedenen Räumen des Kulturzentrums am Theodor-Heuss-Ring ihre Instrumente vor. Unter sachkundiger Anleitung durch Lehrkräfte der Musikschule können die Musikinstrumente ausprobiert werden und sie stehen für Fragen und Informationen bereit. Wie schon bei verschiedenen Veranstaltungen zuvor, steht auch hier die Epoche des Barock im Mittelpunkt. Gegen 15.00 Uhr gibt es im (Spiegel-)Saal des Kulturzentrums eine Aufführung der Ballettabteilung. Es werden Ballettchoreographien unter der Leitung von Vita Veremeyenko zu Musik des 18. Jahrhunderts getanzt, die zum Teil mit Live-Musik begleitet werden. Parallel zur Instrumentenlounge wird es eine kleine Ausstellung von barocken Originalinstrumenten bzw. Nachbauten geben. Neben reichlich Musik gibt es in der Lounge auch Kaffee, kalte Getränke und Gebäck, die den Nachmittag versüßen. Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr und wird bis ca. 16.30 Uhr andauern.

Quelle: Landkreis Alzey- Worms