Weißenthurm: Herzlich Willkommen zum Tag der offenen Tür am Gymnasium Mülheim-Kärlich

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 12:51 Uhr

Das Gymnasium Mülheim-Kärlich lädt zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 21. Januar 2017, alle Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe und die Eltern in das Schulzentrum Mülheim-Kärlich ein.

Der Tag beginnt um 10.00 Uhr mit einer zentralen Informationsveranstaltung im Mehrzweckraum unseres Schulzentrums, in der Sie, liebe Eltern, mehr über das Schulprofil erfahren können. In diesem Rahmen wird auch über das Ganztagsschulangebot informiert werden. Einzelne Beratungsgespräche sind im Anschluss an die Informationsveranstaltung im Foyer des Schulzentrums am GTS-Stand möglich. Ebenso können Sie sich im Fachraum zu einem weiteren Bestandtteil unseres Schulprofils informieren, dem bilingualen (zweisprachigen) Sachfachunterricht.

Ihre Kinder haben im Zeitraum der Informationsveranstaltung und im Anschluss daran die Möglichkeit bis 12.45 Uhr aktiv an verschiedenen Angeboten teilzunehmen und erste Kontakte zu Mitschülern zu knüpfen.

Mikroskopieren im Biologieraum, Informationen einholen zur 2. Fremdsprache Französisch oder Latein, werken, Musikinstrumente ausprobieren oder einen Hindernisparcour in der Sporthalle absolvieren – auf vielfältige Art und Weise können Räumlichkeiten und Fachbereiche des Gymnasiums an diesem Tag erkundet werden. Des Weiteren erhalten Ihre Kinder im Zuge von Führungen einen Gesamtüberblick über das Schulzentrum. Schulleitung, Lehrer sowie Elternvertreter stehen interessierten Gästen natürlich gerne zu Information und Beratung zur Verfügung.

Anmeldungen für das Gymnasium Mülheim-Kärlich, mit und ohne Inanspruchnahme des Ganztagssangebotes, sind an den folgenden Terminen möglich:

Mittwoch, 15.02.2017, 08.30 Uhr – 13.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.00 Uhr; Freitag, 17.02.2017, 08.30 Uhr – 13.00 Uhr; Montag, 20.02.2017, 08.30 Uhr – 13.00 Uhr und am Dienstag, 21.02.2017, 08.30 Uhr – 13.00 Uhr.

Bitte bringen Sie zur Anmeldung eine Kopie des Halbjahreszeugnisses, die Schullaufbahnempfehlung und das Stammbuch bzw. eine Geburtsurkunde mit.

Sie finden uns unter folgender Adresse:

Gymnasium Mülheim-Kärlich Reihe Bäume 21 56218 Mülheim-Kärlich

(Gebäude Schulzentrum)

Weitere Informationen zum Gymnasium Mülheim-Kärlich finden Sie auf unserer Homepage: www.gymnasium-muelheim-kaerlich.de Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleiterin des Gymnasiums, Frau StD‘ Klaudia Heck-Ritter, unter der Telefonnummer: 02630/94020 oder per Email: gymnasium@sz-mk.de

Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm