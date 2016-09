Vulkaneifel: Informationsabend für Existenzgründer

Pressemeldung vom 26. September 2016, 15:51 Uhr

„Wie mache ich mich selbstständig? In 7 Schritten zum Erfolg“ Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH möchte in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Industrie- und Handelskammer Trier interessierten Existenzgründern die Möglichkeit geben, sich umfangreich über die Chancen und Risiken einer Gründung zu informieren. In dieser Veranstaltung werden die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert – von der Entwicklung eines Businessplans bis zu den einzelnen Punkten in der Umsetzung. Dazu gehören u.a. die Klärung der rechtlichen Voraussetzungen, Beachtung steuerrechtlicher Aspekte, der Check betrieblicher und persönlicher Versicherungen sowie die Beschäftigung von Mitarbeitern.

Der Informationsabend findet am Dienstag, 04. Oktober 2016, 17.30 Uhr, Sitzungssaal 15c in der Kreisverwaltung in Daun statt.

Die Teilnehmergebühren betragen 20 € inkl. Unterlagen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH unter Telefon: 06592/933-208 oder per E-Mail an: lydia.weiler@vulkaneifel.de

Trichinenuntersuchung Wildschweine Das Trichinenlabor ist am 3.10.2016 nicht besetzt. Die Untersuchungen finden in der 40. Kalenderwoche am 04.10. und 06.10.2016 statt. An diesen Tagen werden die Proben untersucht, die am 04.10. bis 10.00 Uhr und am 06.10.2016 bis 06.00 Uhr abgegeben worden sind. Erfolgt bis 12.00 Uhr des darauffolgenden Tages keine Benachrichtigung, war die Probe negativ.

Tombola-Erlös in Höhe von 2.000 € zu Gunsten der Bürger- stiftung Landkreis Vulkaneifel Wald- und Wiesenfest in Üxheim-Leudersdorf Das starke Engagement und Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Vulkaneifel zeigte sich zuletzt beim Wald- und Wiesenfest des Junggesellenvereins Leudersdorf e.V., der den Erlös der diesjährigen Tombola in Höhe von 2.000 € der Bürgerstiftung des Landkreises Vulkaneifel gespendet hat.

Der Junggesellenverein Leudersdorf e.V., der im Jahre 1953 neu gegründet wurde, registriert zurzeit rd. 30 aktive Mitglieder, zu denen seit diesem Jahr auch die weiblichen Dorfbewohner beitreten dürfen. Neben der Aufrechterhaltung der dörflichen und kulturellen Bräuche, legt der Verein ein besonderes Augenmerk auf die Pflege und Instandhaltung des Wendelinus Heiligenhäuschen zwischen Leudersdorf und Üxheim.

Die Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel umfasst vielfältige Stiftungszwecke aus den Bereichen der Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Brauchtum, Heimatpflege sowie Sport und deckt somit ein bereites Spektrum gesellschaftlicher Interessen ab. Vielleicht fühlen auch Sie sich hierdurch angesprochen und möchten die Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel unterstützen?

Eine Möglichkeit, sich für die Bürgerstiftung zu engagieren, bieten feierliche Anlässe. Ein runder Geburtstag, die goldene Hochzeit, das Fimenjubiläum – es gibt viele Gründe, ein Fest zu feiern. Schlagen Sie Ihren Gratulanten vor, statt eines persönlichen Geschenks, die Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel zu bedenken. Sie legen fest, welche Projekte oder Aktivitäten Sie fördern wollen. Alle Zuwendungen können anonym oder öffentlich erfolgen und können zudem steuerlich geltend gemacht werden. Unterstützen auch Sie die Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel in Form einer Spende oder Zustiftung:

Bankverbindung: Kreissparkasse Vulkaneifel IBAN: DE13 5865 1240 0000 3069 36 Verwendungszweck: Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel

Quelle: Kreisverwaltung Vulkaneifel