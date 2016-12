Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:33 Uhr

Der Landkreis Vulkaneifel feiert sein 200-jähriges Bestehen und lobt tolle Preise aus 2017 wird für den Landkreis Vulkaneifel und alle Bürger ein ganz besonderes Jahr, denn dann jährt sich die Kreis-Gründung zum 200. Mal. Und das soll natürlich gefeiert werden: Neben einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm mit vielen Höhepunkten ist auch eine große Fotoausstellung unter dem Motto „200 Jahre – 200 Fotos“ geplant. Interessierte Fotografen – vom engagierten Hobbykünstler bis zum Gelegenheits- und Handy-Knipser – sind daher schon jetzt zur Teilnahme aufgerufen. Gesucht werden dabei nicht unbedingt die typischen Landschaftsbilder mit den weltbekannten „Schokoladenseiten“ der Vulkaneifel, sondern eher die Ecken des Landkreises, die noch nicht so bekannt und überall präsent sind. „Die Fotos sollen die Vielfalt des Lebens im Landkreis Vulkaneifel und die unterschiedlichen Lebensgestaltungen der Menschen zum Ausdruck bringen“, wünscht sich Landrat Heinz-Peter Thiel.

Die Themenvielfalt ist nahezu unbegrenzt: Wie leben Kinder und Jugendliche im Landkreis Vulkaneifel oder wie sehen junge Menschen selbst ihre Heimat? Was macht das Leben für Familien in der Vulkaneifel besonders lebenswert? Was sind Besonderheiten der heimischen Arbeitswelt? Wo und wie engagieren sich die Menschen in ihrer Freizeit? Wie hat sich zum Beispiel der Bereich der Mobilität in den vergangenen 200 Jahren verändert – vom Bau der Eifel-Eisenbahnen bis zum Lückenschluss der A1? Welche besonderen kulturellen Veranstaltungen prägen das Bild der Vulkaneifel? Wie verändern sich Dorf-, Familien- und Brauchtumsfeste in Zeiten der Globalisierung? „Wir sind überzeugt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger echte Fans ihrer Heimat und ihres Landkreises sind“, so Landrat Heinz-Peter Thiel weiter. Vieles lohne sich, einmal bewusst im Bild festgehalten zu werden. „Die Begeisterung für unsere Region mit all ihren unterschiedlichen Bereichen und Facetten wollen wir mit diesem Wettbewerb zeigen und zukunftsorientiert darstellen“, so der Verwaltungs-Chef weiter.

Daher der Aufruf: Seien Sie kreativ, nehmen Sie Kamera oder Handy mit, wenn Sie im Landkreis Vulkaneifel unterwegs sind und zeigen Sie anhand Ihrer Fotos, wie vielfältig das Leben in der Vulkaneifel ist! Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann maximal bis zu drei Fotos zum Wettbewerb einreichen. Eine Jury wählt vorab die besten Fotos aus, die im Rahmen einer Ausstellung in der Kreisverwaltung in Daun der Öffentlichkeit präsentiert werden. Während dieser Zeit wird dann ein Publikumsvoting stattfinden, das heißt, dass die Besucher die drei Siegerbilder ermitteln, die mit Geldpreisen (500, 250 und 100 Euro) belohnt werden. Unter den Abstimmungsteilnehmern werden ebenfalls attraktive Preise verlost.

? Einsendeschluss für alle Fotos ist der 31. März 2017. Angenommen werden nur digitale Fotos im JPG-Format mit einer möglichst hohen Bildauflösung. Sind Personen gut erkennbar auf den Wettbewerbsbildern abgebildet, muss dem Fotografen eine Einverständniserklärung vorliegen. Einsendungen per E-Mail bitte an fotowettbewerb@vulkaneifel.de Foto einfügen: Fotowettbewerb.jpg BU einfügen: Beim Fotowettbewerb „200 Jahre – 200 Fotos“ sind alle Generationen zur Teilnahme herzlich eingeladen. Fotos (Montage): M. Schemm/pixelio.de/Fotolia

Leselust in der Vulkaneifel: Adventszeit ist Vorlesezeit Schon ganz früh will die Kreisbibliothek mit den „Dezembergeschichten“ für die Kindergärten und 1. Schuljahre und den Adventskalendern für die 2. bis 4. Schuljahre die Lust an Geschichten und an Büchern bei den Kindern wecken. In Zusammenarbeit mit 20 Kindergärten und Grundschulen des Landkreises Vulkaneifel beteiligt sie sich an der landesweiten Leseförderaktion des Landesbibliothekszentrums. In diesem Jahr erreichte sie so viele Kinder wie noch nie. In den Grundschulen alleine sind schon 84 Klassen dabei. Für diese Lesespaß-Aktion „Dezembergeschichten“ ist für das Jahr 2016 ein großer Wandkalender mit lustigen und spannenden Geschichten und liebevollen Illustrationen mit dem Titel „Alle lieben Flocke“ entstanden. Autorin Henriette Wich und Illustratorin Ulrike Sauerhöfer haben die Weihnachtsgeschichte rund um den Esel Flocke geschrieben und gestaltet.

Mit zauberhaft-spannenden Vorlesegeschichten sowie Rätseln sollen die Kinder der 2. bis 4. Klassen in der Vorweihnachtszeit für das Lesen begeistert werden. Der rheinland-pfälzische Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel hat die diesjährige Geschichte „Weihnachtlicher Rettungszauber“, die auf seiner erfolgreichen Buchreihe „Im Zeichen der Zauberkugel“ basiert, exklusiv für diese Aktion geschrieben.

Die Materialien für die Dezembergeschichten und den Adventskalender wurden von der Arbeitsgruppe „Lesespaß aus der Bücherei“ entwickelt und unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz zentral erstellt und verteilt. Die Aktion ist Teil der Initiative „Leselust in Rheinland-Pfalz“. Informationen zu dieser und weiteren landesweiten Leseförderaktionen gibt es im Internet unter www.lbz.rlp.de und www.leselust-rlp.de

Quelle: Kreisverwaltung Vulkaneifel