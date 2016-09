Südliche Weinstraße: Wanderausstellung Deutscher Bundestag

Pressemeldung vom 16. September 2016, 10:48 Uhr

Der Deutsche Bundestag präsentiert sich auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Dr. Tobias Lindner in der Zeit vom 04.-07. 2016 mit einer Wanderausstellung Deutscher Bundestag in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau.

Landrätin Theresia Riedmaier und der Bundestagsabgeordnete Dr. Tobias Lindner eröffnen die Ausstellung im Foyer des Kreishauses am Freitag, 30. September 2016, um 19.00 Uhr. Mit der Ausstellung unterstützt der Deutsche Bundestag seit vielen Jahren erfolgreich den Dialog zwischen den Abgeordneten und den Bürgerinnen und Bürgern. Dieses Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist in besonderer Weise geeignet, Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments und seiner Mitglieder zu vermitteln. Auf 21 Schautafeln werden alle wesentlichen Informationen über den Deutschen Bundestag und seine Mitglieder gezeigt. Auf zwei Computerterminals können Filme, multimediale Anwendungen und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. Weiterhin liegt Informationsmaterial zur Mitnahme bereit. Während der gesamten Ausstellungsdauer steht eine Honorarkraft des Referates Öffentlichkeitsarbeit als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Die Ausstellung kann während der üblichen Öffnungszeiten (Mo-Mi 8-17 Uhr, Do 8-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr) besichtigt werden.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße