Südliche Weinstraße: „Tag der Zupfinstrumente“ im Kreishaus: Sehen, Hören, Ausprobieren

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:19 Uhr

Die Kreismusikschule Südliche Weinstraße lädt ein zum „Tag der Zupfinstrumente“, am Samstag, 29.Oktober, um 15 Uhr im Kreishaus, An der Kreuzmühle 2.

Hier können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene über die verschiedenen Instrumente des Fachbereichs informieren und unter Anleitung der Lehrkräfte alle Gitarren und artverwandten Instrumente ausprobieren. Zu Beginn gibt es ein kleines moderiertes Konzert, angepasst für Kinder und Jugendliche, in dem man sich einen ersten klanglichen Eindruck der Spielmöglichkeiten verschaffen kann.

Personen von links nach rechts: Schulleiter Adrian Rinck, Bettina Gütermann-Cichorowski, Martin Philipp, Udo Franck und Roland Höbel. Der Fachbereich Zupfinstrumente besteht aus studierten und erfahrenen Musikpädagogen mit unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten: Bettina Gütermann-Cichorowski studierte an der Johannes Gutenberg Universität und dem Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz Gitarre bei Elisabeth Köhler, Ute Langhammer und Michael Koch, zudem Elementare Musikerziehung und Klavier mit Staatsexamen. Sie leitet das Gitarrenensemble „Take 6“ der Kreismusikschule SÜW und ist Mitglied des Mainzer Gitarrenforums.

Roland Höbel studierte an der Musikhochschule Saarbrücken Gitarre bei Wolfgang Lendle und besuchte Meisterkurse bei John Williams, Julian Bream und Abel Carlevaro.

Udo Franck studierte klassische Gitarre am Richard-Strauss-Konservatorium in München und besuchte Meisterkurse bei Konrad Ragossnig, Michel Sadanowsky und John Williams. Er unterrichtet außerdem Ukulele, Sitar, E-Bass und Weltmusik, leitet ein Gitarrenensemble für Fortgeschrittene an der Kreismusikschule und die Ukulelen-AG in Kooperation mit der Grundschule Annweiler. Martin Philipp studierte Klavier an der Hochschule für Musik Karlsruhe, spielt und unterrichtet aber auch leidenschaftlich E-Gitarre mit dem Schwerpunkt Rock, Blues und Jazzrock. Neu dabei im Fachbereich Gitarre ist der Blues-Gitarrist und Sänger Johnny Rieger, der in Kooperation mit der Grundschule Herxheim die Gitarren-AG leitet.

Der Eintritt ist frei und ein Quiz mit tollen Preisen soll zusätzlich zum Informieren und Mitmachen anregen.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße