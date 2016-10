Südliche Weinstraße: Tänze aus Griechenland und vom Balkan

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:13 Uhr

Tänze dieser Länder können Anfänger erlernen und Fortgeschrittene vertiefen in einem Kurs ab Freitag, 4. November, mit weiteren drei Terminen bis Ende des Monats, in der Kreisverwaltung in Landau mit Christa Heise. Die Anfänger starten um 18:30 Uhr und die Fortgeschrittenen um 19:30 Uhr.

Neben Tänzen aus verschiedenen Regionen Griechenlands werden auch Tänze anderer Balkanländer wie Bulgarien, Rumänien, Serbien etc. vermittelt. Die Teilnehmer lernen die Vielfalt und Lebendigkeit dieser Tänze kennen und spüren die Lebensfreude, die in ihnen steckt.

Info und Anmeldung bei der kvhs Südliche Weinstraße, Telefon 06341/940-122, vhs@suedliche-weinstrasse.de, www.vhs-suew.de.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße