Südliche Weinstraße: Neue Kreis-Jugend-BigBand

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 15:32 Uhr

Die Kreismusikschule Südliche Weinstraße startet ein neues BigBand-Projekt. Die neue Kreisjugend-Bigband soll eine Ergänzung zu bereits vorhandenen Schulbigbands oder Vereinen sein, probt in Arbeitsphasen und legt Schwerpunkte auf Satzproben und Improvisationsunterricht. Die musikalische Leitung übernimmt Adrian Rinck, organisatorische Unterstützung wird Peter Kusenbach leisten.

Die erste Arbeitsphase findet am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Februar in den Räumlichkeiten der Kreismusikschule in Landau jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr statt. Hier werden die Satzproben und Improworkshops zusätzlich angeleitet von Michael Hammer (Trompete), Frederic Andrej (Posaune) und Christoph Krzeslack (Saxophon).

Anmelden können sich alle Teilnehmer, die Interesse an BigBandmusik aus den Bereichen Pop und Jazz haben und sich in das Feld der Improvisation begeben wollen bis zum 6. Februar 2017. Bei weiteren Fragen oder für die Anmeldung ist der Kontakt per Mail: kms@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341-940120 möglich.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße