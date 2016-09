Südliche Weinstraße: Kreismusikschule Südliche Weinstraße: Neue Kurse nach den Herbstferien und freie Plätze

Pressemeldung vom 28. September 2016, 16:37 Uhr

Kurs „Kükenmusik“ in Landau – noch Plätze frei Die Kükenmusik ist für Kinder ab 18 Monaten und bringt Eltern und Kinder in Bewegung, leitet an zu Fingerspielen und Tänzen, vermittelt Lieder und Geschichten, lässt Raum für Klangexperimente mit unterschiedlichen Materialien und einfachen Instrumenten.

Die Kursdauer beträgt sechs Monate. Der Unterricht findet am Donnerstagnachmittag in den Unterrichtsräumen in der Lazarettstraße 40 in Landau statt. Dauer 45 Minuten. Die Gruppenstärke beträgt maximal sieben Kinder mit je einer Begleitperson. Die Unterrichtsgebühr beläuft sich auf 140,40 Euro (6 x 23,40 Euro) und einmalig wird eine Aufnahmegebühr von 10 Euro fällig. Den Kurs leitet Bettina Gütermann-Cichorowski.

Musikalische Früherziehung in Bad Bergzabern – noch Plätze frei in Edenkoben und Annweiler – Kursstart nach den Herbstferien Die „Musikalische Früherziehung“ für Kinder ab vier Jahren und das ganzheitliche Programm umfasst die Schwerpunkte: Singen und Sprechen Bewegung und Tanz Aktives Musikhören Musizieren mit Orff-Instrumenten Instrumentenkunde Musikalische Grundbegriffe und Notenschrift kennenlernen Die Ziele werden spielerisch in kleinen Lernschritten erreicht. Die Freude am Umgang mit der Musik steht im Vordergrund. Die Kursdauer beträgt zwei Jahre. Eine Abmeldung nach einem Jahr ist möglich. Die ersten acht Unterrichtstermine gelten als Probezeit. Die Gebühren belaufen sich auf 280,80 pro Schuljahr und einmalig wird eine Aufnahmegebühr von 10 Euro fällig.

Der Kurs in Bad Bergzabern findet am Donnerstagnachmittag von 15 bis 16 Uhr unter der Leitung von Frau Velte-Vlcek in der RealschulePlus statt.

Der Kurs in Edenkoben findet unter der Leitung von Christiane Eschbacher am Dienstagnachmittag von 15:30 bis 16:30 Uhr statt.

Der Kurs in Annweiler wird von Monika Velte-Vlcek geleitet in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr am Dienstagnachmittag.

Weitere Auskünfte, Informationsprospekte und Anmeldeformulare sind bei der Geschäftsstelle der Kreismusikschule,

Tel.: 06341/940 121 (Bärbel Louis) täglich von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, erhältlich.

Email-Adresse: baerbel.louis@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße