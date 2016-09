Südliche Weinstraße: Großer Erfolg der Kulturtage Südliche Weinstraße 2016

Pressemeldung vom 23. September 2016, 13:02 Uhr

Die Kulturtage Südliche Weinstraße sind vorbei – aber noch steht die beeindruckende Ausstellungsinstallation im Foyer des Kreishauses, noch der Container Galerie Mobil in Annweiler, noch gibt es „Lesebücher“. Interessierte können das Kulturtage-Lesebuch solange der Vorrat reicht am Infoschalter der Kreisverwaltung abholen. Alle Komponenten – Ausstellungsinstallation – Lesebuch – Veranstaltungen – insbesondere Eröffnungsabend – Container – sind bei den Besuchern sehr gut angekommen. Der Landkreis Südliche Weinstraße hat mit den Kulturtagen 2016 wieder einmal Zeichen gesetzt, auch mit dem thematischen Schwerpunkt, der auf den ersten Blick gesellschaftspolitischer Natur war und bleibt, der gleichzeitig durch verschiedene Überlegungen und tolle Kooperationen zu einem kulturell-künstlerischen Ereignis in mehreren einzigartigen unterschiedlichen Facetten wurde. Landrätin Theresia Riedmaier dankt allen, die sich eingebracht haben. „Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das alles gar nicht möglich gewesen – ihnen gilt mein besonderer Dank.“

Ihr besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der Kulturarbeit im Landkreis Südliche Weinstraße, Karlheinz Zwick und Andrea Linnenfelser, Barbara Dees und Ro Tritschler für das Frauenprogramm zu den Kulturtagen sowie vielen Engagierten im Kulturbereich und in der Flüchtlingshilfe für viele gute Anregungen und Ideen, für tolles Engagement bei der Umsetzung dieser und für eine großartige Organisation eigener Veranstaltungen innerhalb der „Kulturtage SÜW 2016“. „Diese Kulturtage waren wieder ein schönes erfolgreiches gemeinschaftliches Projekt, das uns allen viel Freude gemacht hat.“, so Landrätin Theresia Riedmaier.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße